شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى عن انفجار عكار: قلبي مع أهل كل شهداء الشر المُطلق بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى، عن تضامنها مع ضحايا انفجار خزان الوقود فى عكار بلبنان اليوم، قائلة: "قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان، وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين".

وقالت ماجدة فى منشور عبر إنستجرام: "قلبي مع أهل الشهداء الأبرار بعكّار .. قلبي مع أهل شهداء ٤ آب ولادنا وإخوتنا.. قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان.. وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين، أنا ماجدة الرومي بالخندق الواحد مَعكُن قبل وبعد الموت وللموت.. يا رب شو عم تعملوا بالسماء؟ عم تشوفوا؟ يا رب سأَلتَك برحمتك، خلّصنا، ما بقى بعيوننا دموع بعد نِبكِي! ما بقى بقلوبنا قلوب بعد نِنقِهِر، ما بقى في صلاة ما صلّيناها.. ولا صرخة طالعة من روح الروح ما صَرَخناها، يا ربّ رحمتك".



ماجدة الرومى

ومن جهة أخرى أعلن مجلس وزراء لبنان المكلف بتصريف الأعمال، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ و​البلديات​ في بعد فاجعة ​انفجار​ ​عكار​، وفق موقع النشرة اللبنانى.

وجاء في نص الإعلان: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

وكان الجيش اللبناني قال في بيان، إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد المصابين 80مصابا وعدد الوفيات 28 حتى اللحظة