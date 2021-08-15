” مشوار الذل ” .. أنجيلا بشارة تكشف عن معاناتها للحصول على نفقة أولادها من طليقها وائل كفوري

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 05:57 مساءً - كشفت ” أنجيلا بشارة ” طليقة الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” عن المعاناة التي وصفتها ب ” مشوار الذل ” أثناء ذهابها إلى المحكمة من أجل الحصول على نفقة أولادها من طليقها .

فنشرت أنجيلا بشارة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام صورة لمبنى المالية الذي تتوجه له شهريا للحصول على النفقة وكتبت في تعليقها عليها : ” هيدي البناية إسمها المالية ..اليوم رح احكي عن الأم المطلقة (مدنيا) وطريقة استلام نفقة الولاد .. أنا شخصيا بسمي مسوار الذل ” .

وتابعت : ” بتنزل الأم على المحكمة المجنية بالجديدة قبل الساعة 12 أكيد بتصف سيارتها بالموقف إذا كان حظها حلو وفي محل إذا لا بدها تصف وتمشي .. بتفوت على محكمة وبتنزل لتاخد وصل بالنفقة إذا حظها حلو في ربع ساعة نطرة مش أكتر إذا عجقة عندها ساعة كيف ما كان ” .

وأضافت طليقة وائل كفوري : ” بتحمل هالوصل وبتمشي عالسيارة لترجع تروح على المالية هونيك ولا مرة رح تلاقي محل تصف السيارة اصلا بتصفها شوي بعيد وبتمشي .. بتطلع على رابع طابق بتقدم الوصل وبتنطر نصف ساعة (إذا مان في عجقة) لتخلص المعاملات .. بتاخد وصل تاني وبتروح على شباك الاستلام ” .

وتساءلت أنجيلا بشارة في منشور آخر عن السبب من تعرض السيدة المطلقة لكل هذا الذل على حد وصفها والهدف من ذلك فقالت : ” عندي سؤال واحد بس .. ليش فاهمين الفكرة غلط بهالبلد .. (ما عم بحكي عن الكل أكيد) .. الأم المطلقة مش يعني لازم تتعذب وتتقاصص وتنذل وتتبهدل وتتعلم درس وتتربى ” .