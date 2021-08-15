نوال الزغبي وقصي خولي يعتذران عن حضور التكريم لجائزة ” الموريكس دور “‎

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 05:57 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” عن اعتذارها عن حضور حفل التكريم الخاص بجائزة ” الموريكس دور ” والذي من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس في بيروت .

وذلك لما تشهده لبنان من ظروف وأوضاع سياسية وإقتصادية صعبة خاصة عقب الانفجار الذي شهدته بلدة عكار صباح اليوم في صهريج وقود مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين .

فكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” لا شك بأن جائزة الموريكس دور تعد من واجهات لبنان الحضارية ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة ” .

وتابعت : ” لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة .. لبنان ليس بخير ” .

كما أعلن أيضا الفنان السوري ” قصي خولي ” عن اعتذاره عن حضور حفل الموريكس دور بسبب الظروف التي تعيشها لبنان وسوريا ودولا أخرى بالوطن العربي .

فقال في تغريدة له : ” بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور ” .

وتابع قصي خولي : ” وأشكر القائمين على هذا الحفل واتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل ” .

بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول اخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة #الموريكس_دور واشكر القيمين على هذا الحفل واتمنى ان نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل. #قصي_خولي — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) August 15, 2021

يذكر أن جائزة الموريكس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 .. وهي تعد من أهم الفعاليات الفنية التي تقام سنويًا في بيروت .

ويكرم خلالها العديد من نجوم الفن العربي البارزين ويحرص على حضورها العديد من الفنانين من مختلف البلدان العربية .. وفي دورتها العشرين المقرر إقامتها بعد أيام تم إختيار شعار ” الأمل رغم الألم ” تكريما لبيروت الصامدة بوجه التحديات والكوارث التي ألمت بها .