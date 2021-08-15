نوال الزغبي وقصي خولي يعتذران عن حضور التكريم لجائزة ” الموريكس دور “‎

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 05:57 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” عن اعتذارها عن حضور حفل التكريم الخاص بجائزة ” الموريكس دور ” والذي من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس في بيروت .
وذلك لما تشهده لبنان من ظروف وأوضاع سياسية وإقتصادية صعبة خاصة عقب الانفجار الذي شهدته بلدة عكار صباح اليوم في صهريج وقود مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين .
فكتبت نوال الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” لا شك بأن جائزة الموريكس دور تعد من واجهات لبنان الحضارية ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة ” .
وتابعت : ” لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة .. لبنان ليس بخير ” .
كما أعلن أيضا الفنان السوري ” قصي خولي ” عن اعتذاره عن حضور حفل الموريكس دور بسبب الظروف التي تعيشها لبنان وسوريا ودولا أخرى بالوطن العربي .
فقال في تغريدة له : ” بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع اعتذر عن حضور التكريم لجائزة الموريكس دور ” .
وتابع قصي خولي : ” وأشكر القائمين على هذا الحفل واتمنى أن نحتفل ونفرح جميعا بأوطاننا وشعبنا الذين يستحقون حياة افضل ” .
يذكر أن جائزة الموريكس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 .. وهي تعد من أهم الفعاليات الفنية التي تقام سنويًا في بيروت .
ويكرم خلالها العديد من نجوم الفن العربي البارزين ويحرص على حضورها العديد من الفنانين من مختلف البلدان العربية .. وفي دورتها العشرين المقرر إقامتها بعد أيام تم إختيار شعار ” الأمل رغم الألم ” تكريما لبيروت الصامدة بوجه التحديات والكوارث التي ألمت بها .
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