بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان واتهامات بتأييد المثلية الجنسية .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 05:57 مساءً - تقدم المحامي ” أيمن محفوظ ” ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان ” محمد رمضان ” يطالب من خلاله بمنع إقامة حفل الأخير القادم في الساحل الشمالي .

ويأتي ذلك على خلفية إعلان محمد رمضان الاستعانة بالفنان الإيطالي ” ميشيل موروني ” في الحفل والذي شارك في أحد الأفلام الإباحية .

وجاء في بلاغ المحامي أيمن محفوظ أن هناك صمت غير منطقي من جانب نقابة المهن الموسيقية تجاه الإعلان عن حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي والذي سيشاركه الغناء به أحد المغنيين الإيطاليين الذي أعلن عن تأييده للمثلية الجنسية وشارك في أحد الأفلام الإباحية .

وتابع أن نقيب الموسيقين الفنان ” هاني شاكر ” كان قد أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من إحياء الحفلات والفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع .