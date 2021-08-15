حفيد عمر الشريف يفجر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار عمر الشريف جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار محتواها "أنه حامل".

وتداولت مواقع أجنبية منشوراً كان حفيد عمر الشريف نشره عبر صفحته على موقع "أنستقرام"، وكتب معه: "أنا حامل".

لكن "جونيور" نفى هذه الشائعة عبر خاصية الـ"ستوريز" عبر حسابه على "أنستقرام"، قائلًا إنها أخبار زائفة وعارية تمامًا عن الصحة".

وأضاف: "من الممكن أن يشتري لهم أحد كتاب أساسيات التشريح؟".

وكان "جونيور" قد أعلن قبل سنوات أنه مثلي الجنس.

يشار إلى أن عمر هو حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، من نجلهما طارق، وكان يعمل عارضاً للأزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.