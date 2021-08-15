تامر حسني يُشعل حماس جمهور جدّة ويعدهم بحفل مجّاني

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"الخليج 365": ليلة جماهيريّة أحياها النجم المصري تامر حسني ضمن حفلات صيف جدّة على مسرح Jeddah Super Dome الذي استقطب ألمع نجوم العالم العربي على مدار أسابيع.

كان في استقبال تامر حسني في مطار جدة، وفد من شركة بنش مارك وهيئة الترفيه السعودية، حيث عبّر حسني عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي بعد هذه الفترة الصعبة التي ألّمت بالعالم، وشكر الشركة والمستشار تركي آل الشيخ على حسن استقبالهم والتنظيم العظيم والمجهود الرائع وتمنى لهم المزيد من التألّق والإستمرارية والنجاح.

قدّم الحفل، الذي تراوحت أسعار بطاقاته بين 490 و 2450 ريال، الإعلامي السعودي سامي جميل، وافتتحه المطرب السعودي محمد السهلي.

ثم اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه حتى ساعات متأخرة من الليل، وعلى أنغام أغنية "حلو الكلام" مازح تامر حسني الهيئة المنظّمة وقال "كل مرة الناس بتدفع ثمن البطاقات، أوعدوهم أن يكون الحفل القادم مجّاني".