شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون فى لندن بسبب تصوير دوره بمسلسل Secret Invasion والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمى صامويل جاكسون منخرط للغاية في تصوير دوره بمسلسل Secret Invasion الذى سيذاع على إحدى المنصات في العام المقبل 2022، وذلك حسب موقع ديلى ميل الذى أكد أن جاكسون يتواجد حاليًا داخل مدينة لندن لاستكمال تصوير دوره، كما رصد التقرير وهو يرتدى كمامته طوال الوقت التزاماً بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.



صامويل جاكسون

وكانت أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار فى العام الجارى أنها ستكرم ممثلَين أمريكيين بارزين من ذوي البشرة السمراء، هما داني جلوفر وصامويل إل. جاكسون، بالإضافة إلى النجمة النرويجية ليف أولمان التي طبعت معظم أفلام المخرج إنجمار بيرجمان.

من ناحية أخرى يشارك صامويل جاكسون بمشروع سينمائى آخر ممثلاً فى فيلم The Hitman's Bodyguard ، والذى يشارك فيه إلى جانب الممثل ريان رينولدز.



صامويل جاكسون

The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز، صامويل جاكسون، فرانك جريلو، ريتشارد إي جرانت، توم هوبر، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.