شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يتغزل فى إميليا كلارك احتفالا بعيد ميلادها: "قمر حياتى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل العالمى جايسون موموا، بطل مسلسل Game of Thrones، بعيد ميلاد النجمة العالمية إميليا كلارك، التى شاركته بطولة المسلسل الشهير، ونشر جايسون، صورا لهما معا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق عليها: "قمر حياتي، أنتى رائعة.. أحبك للأبد، عيد ميلاد سعيد".



ايميلا كلارك

وجسد موموا شخصية "الكال دراجو" فى مسلسل GOT، وهو الحبيب الأول لـ "كلارك" بالموسم الأول من السلسلة الشهيرة، بينما جسد هارينجتون شخصية جون سنو وعاشق "كلارك" صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" الأخير في الموسم الثامن من المسلسل.



أميليا كلارك



أميليا كلارك



أميليا كلارك

يأتى هذا فيما رصدت عدسات المصورين - فى وقت سابق من هذا الأسبوع - النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة في شوارع لندن، حيث اصطحبت كلبها "تيد" ووضعته في حقيبتها للحصول على قسط من الراحة بدلا من السير لمسافات طويلة.

وفي سياق أخر كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.