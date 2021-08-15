شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو بصورة مغايرة تمامًا عما ظهر به بفيلم House Of Gucci .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الممثل العالمى جاريد ليتو إلى طبيعته مرة أخرى، بعدما أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الآونة الأخيرة عبر وسائل السوشيال ميديا طوال الأيام الماضية، بسبب صوره ببرومو فيلم House Of Gucci الذى ظهر فيه وهو أصلع بالإضافة إلى التجاعيد التي ميزت وجهه بصورة كبيرة لتلائم الشخصية الذى يلعبها بأحداث العمل.

تقرير موقع الديلى ميل أكد أن جاريد ليتو فاجأ متابعيه بصوره الأخيرة أثناء سيره بشوارع مدينة نيويورك، حين ظهر بصورة الفتى الوسيم لأقصى درجة، بعيداً عن شخصيته بفيلم House Of Gucci التي تعكس قوة شخصية وهيبة كبيرة للرجل الذى يعد أحد العناصر المؤسسة لشركة دار غوتشي لصناعة الأزياء.



جاريد ليتو

من ناحية أخرى سبق وروج النجم العالمى جاريد ليتو لمشروعه الغنائى الممثل بفرقته الغنائية Thirty Seconds to Mars، أثناء تواجده بشوارع متنزه واشنطن سكوير في مانهاتن الشهر الماضى، وذلك من خلال كتابة اسم الفرقة على تيشرت يرتديه الممثل الذى سبق وحاز على جائزة الأوسكار فى وقت سابق.



جاريد ليتو فى الفيلم

من ناحية أخرى كان حل الممثل البالغ من العمر 49 عامًا "جاريد ليتو" ضيفا على برنامج The Jess Cagle Show فى وقت سابق من العام الجارى، وتحدث خلال المقابلة عن عدم مشاهدة أعماله معترفا بأنه لم يشاهد أداءه في فيلم Dallas Buyers Club، الذي فاز عن دوره فيه بجائزة الأوسكار.