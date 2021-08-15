شكرا لقرائتكم خبر عن من الملعب الزجاجى إلى سحر الغناء.. رامى عاشور يسير على خطى أحمد برادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم بطل الإسكواش رامي عاشور عالم الغناء بطرحه أغنية بعنوان "النار القايدة" خلال الأيام الماضية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، وتغني بها لأول مرة خلال حفل زفاف شقيقه هشام عاشور على النجمة نيللي كريم.

كما طرح خلال شهر مايو الماضي أغنية حماسية بعنوان "أبطالنا كتير"، من كلماته، وألحان مدحت الفار، وبتلك الخطوة يكون رامي عاشور لاعب الاسكواش وبطل العالم سابقا، يسير علي نهج لاعب الإسكواش المعتزل أحمد برادة، الذي ابتعد عن الملاعب الزجاجية بعد أن حقق الكثير من الانتصارات العالمية، وتفوق على الكثير من أبطال الإسكواش العالميين الذين يكبرونه سنًا، حيث اعتزل عام 2000 بعد تعرضه لحادثة، وأتجه للعمل بالمجال الفني كمغني وممثل، وشارك كبطل ثانٍ في فيلم حب البنات.

وقدم "برادة" عدد من الأغاني، منها "الحياة دي حكاية، الليلة، أنا راجع، انا ليك، حكايات، سألوني عنك، قمر البلد دي، كله من عينك، لو بعيد، ناسيني، نسيني وأنا جنبك".

وظهر أحمد برادة خلال أحداث فيلم "حب البنات" في دور (حازم) بطل الرماية الذي يقع في حب (غادة) معيدته في الكلية، والتي تكره الرجال بأثر من والدتها، وهي ضمن ثلاث أخوات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن (مصطفي أبو حجر) يتحتم عليهن أن يعيشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى.

والفيلم من بطولة ليلي علوي وأشرف عبد الباقي وحنان ترك وخالد أبو النجا وأحمد عز وهنا شيحة، تأليف نهاد عبد العزيز، إخراج خالد الحجر.