شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يجسد مدير ملهى ليلى فى فيلم "مينى بار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه يجسد ضمن أحداث فيلم "مينى بار" شخصية يدعى حجاج يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى، وهي شخصية يحتويها الحيرة والغموض بعدة أساليب تشويقية، وتختلف عن الشخصية الذى قدمها فى فيلم كباريه والذى عرض عام 2008.

وأضاف عبد الله فى تصريحات صحفية أن سطور هذه الحبكة تتماشى بالفعل مع الواقع الذى يحدث داخل هذا العالم المليء بالإيقاعات الفنية السريعة، التى تعبرعن فكر ومحتوى الكثير من هذه النوعية البشرية.



صلاح عبدالله ومنة فضالى واستكمل عبد الله أن هذا الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع، فلذلك يسعى من خلال هذه الحبكة إلى توصيل رسالة فنيه للجمهور، هدفها ظهور بعض الشرائح التى يتعرضون لتغيرات وظروف إجتماعيه تقلب حياتهم رأسًا على عقب، لتعطى درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الإجتماعية. وتدور أحداث فيلم "مينى بار" فى إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم فى يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.



صلاح عبدالله



صلاح عبدالله وفريق عمل فيلم مينى بار

جدير بالذكر بأن فيلم "مينى بار" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ويعد أبرزهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.