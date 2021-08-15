شكرا لقرائتكم خبر عن سجل القرآن مجانا للأجانب.. بكاء والد سلوى عثمان وهو يتحدث عن النبى محمد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تلفزيون الخليج 365 حوارًا جمع فيه بين الأب الفنان الكبير عثمان محمد على وابنته الفنانة سلوى عثمان، وخلال اللقاء تحدث الفنان القدير عن أعماله الخيرية والثقافية التي لا يعرفها الجمهور.

وقال الفنان القدير عثمان محمد الذى أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 14 عامًا خلال حواره لبرنامج حكايات زينب أن له العديد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية، وأهمها أنه قام بتسجيل القرآن بأحكامه وتلاوته لغير الناطقين بالعربية فى أكثر من 1500 حلقة إذاعية ورفض أن يتقاضى أجرًا عن هذا العمل الضخم والعظيم.

وعن هذا المشروع يقول: "كان محفوظ المغازى صاحب استديو عرين عاوز يعمل فكرة تسجيل القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية من خلال حلقات كل حلقة أقرأ فيها عدة آيات قراءة قرآنية بالترتيل الصحيح ويتم ترجمت ما أقوله باللغة الفرنسية والانجليزية طبقاً لأحكام التلاوة وبنفس الطريقة التى أتلو بها لتكتب بها الحروف اللاتينية حتى يستطيع غير الناطقين بالعربية قراءة القرآن قراءة صحيحة باتباع قواعد الإضغام والإعلاء والغنة والإبدال، واستمر تسجيل هذا العمل لمدة 3 سنوات وسجلنا أكثر من 1500 حلقة، كل حلقة حوالى نصف ساعة وتم توزيع هذا العمل فى كل دول العالم وفى الدول العربية ومصر، وإذاعة الشارقة كانت تذيعه يومياً، ورفضت أخذ عنه أجر واعتبرته صدقة جارية لأنى حبيت الناس تسمع القرآن بصوتى فى جميع أنحاء العالم وتتعلم أحكامه وكنت أتمنى أن توضع نسخة منه على اليوتيوب حتى تكون الاستفادة عامة"

ومن بين الأنشطة الخيرية التى قام بها الفنان عثمان محمد على بالاسكندرية عدد من الأنشطة بدور الأيتام :" كنت أول واحد عمل فرقة موسيقى نحاسية من أطفال الملاجئ بالإسكندرية عام 1973، عندما كنت أتولى النشاط الثقافى والفنى، وفى زيارة لأحد دور الأيتام وجدت مدرس يدرب الأطفال على الألات النحاسية ، فذهبت للمحافظ وطلبت منه أن أكون فرقة من هؤلاء الأطفال وبالفعل عملت أول فرقة ، قبل سليم سحاب" وتابع :" المسرح المدرسى والتربية المسرحية خرجت ناس كتير مش فنانين فقط ولكن متذوقين للفن ودى الرسالة اللى بحاول أؤديها فى الاسكندرية"

وخلال اللقاء مع ”الخليج 365” ألقى الفنان الكبير عثمان محمد على بعض الأبيات في وصف ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبال جده عبدالمطلب لهذا الخبر وبكى الفنان القدير أثناء إلقاء الأبيات وأبكانا.