شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: "أنا مصرية ومن الصعيد ولم أحمل أى جنسية أخرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الفنانة هالة صدقى، ما تم تداوله الفترة الماضية من أخبار أنها تحمل جنسية أخرى، ونفت صحة تلك الأخبار مؤكدة أنها مصرية ومن الصعيد.

وكتبت هالة صدقى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة، ولكن للتوضيح أنا يشرفني أنى أكون من بلد عربي ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضًا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد صعيدية أصلي وأفتخر".



هالة صدقى

كما حرصت الفنانة هالة صدقى الدفاع عن نيللى كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها، يوم الأربعاء الماضى، الذى جاء بعد عدة أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن نيللى لا تعرف الفنانة الراحلة أو ابنتيها إيمى ودنيا على المستوى الشخصى.

وردت هالة، على أحد متابعيها خلال تهنئتها للفنانة نيللى عبر حسابها على إنستجرام، الذى طلب من نيللى تأجيل الفرح، قائلا من خلال التعليقات: "لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيزعلو ميصحش"، لترد هالة: "نيللى لا تعرفهم على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها".

فيما علقت متابعة أخرى، قائلة: "إحنا من المغرب ومنعرفهومش شخصيا لكن حزنانين عليهم، كانت تخسر إيه لو استنت شهر دول.. أهرام من بلدها يا حسرة"، لترد هالة: "حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمى بسرعة".

وهنأت الفنانة هالة صدقى الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها وزفافها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما من الفرح، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "زى ما فى حياتنا أحزان فى كمان أفراح، بدعى من كل قلبى لصاحبتى وحبيبتى وزميلتى أجمل وأطيب قلب فى الدنيا بنجاحها فى أصعب التجارب وهى الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللى.. وادعوا لهم بالتوفيق".