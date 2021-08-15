شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عادل الفار: الحمد لله فاق أمس من الغيبوية.. وينتظر خروجه من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الفنان عادل الفار يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مصر الجديدة وقال شقيقه الفنان شكرى الفار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية تحسنت قليلاً وفاق من غيبوبته أمس وبدأ يستوعب ما يدور من حوله وينتظر أمر الأطباء بنقله إلى غرفة عادية.

يذكر أن تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدى عادل الفار منذ عدة أيام ودخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر تعرضه لغيبوبة وكشفت ابنته إيمان تطورات حالته، وقالت فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن "والدها يتواجد حاليا فى مستشفى الكهرباء وهو مريض قلب، والأحد الماضى واجه مشكلة فى التنفس أدت إلى تجمع مياه على الرئة ودخل فى غيبوبة لكن اليوم بدأ فى استعادة الوعى".

وكان فى فبراير الماضى تعرض الفار لوعكة صحية كادت أن تودى بحياته وأن ابنته هى التى لاحظت مرضه وتمكنت من نقله إلى مستشفى وتم إسعافه بحسب تصريحاته، وشارك عادل الفار فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة" وشارك قبل عامين فى مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.