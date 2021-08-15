شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يعبرون عن غضبهم الشديد بعد انفجار عكار: "لا حل إلا بمعجزة إلهية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجوم لبنان، عن غضبهم الشديد بعد وقوع انفجار عكار، الذي أسفر مقتل 22 شخصًا وإصابة 79 آخرين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان.

وكتب النجم راغب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "الزعماء وأزلامهم يحتكرون البنزين والمازوت، وانفجار عكار أكبر دليل والله يستر من انفجارات أخرى وخزانات أخرى في كل المناطق اللبنانية لا حل في لبنان إلا بالمعجزة الإلهية".



راغب علامة

وناشدت مايا دياب الدول المجاورة للبنان للتدخل وتقديم المساعدة لبلدها بعد حادث انفجار عكار، قائلة: "أرجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة".



مايا دياب

وقالت ميريام فارس:"كل يوم فاجعة جديدة في لبنان، كم أصبح الدم رخيصًا في بلادي الله يرحم كل الضحايا ويشفي الجرحى صلوا للبنان عكار".



ميريام

وكتبت نيكول سابا، قائلة: "الرحمة لضحايا عكار والشفاء العاجل لجميع الجرحى يا رب خلّص شعبك من هالذلّ يلّي عم بعيشوا".



نيكول سابا

كما عبرت أمل حجازى، عن غضبها قائلة: "يلي عم بصير بلبنان مش من الله ما حدا يقول يا رب ليش عم تعمل فينا هيك.. هيدي مش كوارث طبيعية لنقول شغل الله هيدي المصايب منكم يا شعب لبنان الحقير التابع للشياطين..بعتذر من الشرفا" .



أمل حجازى

فيمال قالت نوال الزغبى: "الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان. يا بلا ضمير ووجدان . الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال انتوا تكونوا عالكراسي".