شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تصور مشاهدها في مسلسل "زي القمر" بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة صابرين مشاهدها فى حكايتها "واحد فى المية" من مسلسل "زى القمر"، الذى انطلق تصويره منذ 3 أيام فى منطقة نزلة السمان، وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين الفنان مدحت صاح والفنانة عفاف شعيب، من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، حيث تظهر لأول مرة فى دور كفيفة خلال أحداث المسلسل وتبرز فى تلك الحكاية الحالة الإنسانية التى يعيشها المكفوفين فى الحياة.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وفى سياق آخر؛ تشارك صابرين كضيفة شرف فى فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه يوم 25 أغسطس الجارى، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق، ليلى علوى، مى سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وتنتظر صابرين طرح فيلم "عروستى" خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تصويره نهاية العام الماضى، والعمل يشارك فى البطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومروان يونس، وتأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.