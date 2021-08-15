حفيد عمر الشريف يسخر من شائعة حمله: الأب نانسي عجرم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سخر عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف من شائعة "حمله"، التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها أحد المواقع العربية الشهيرة.

وانتشرت صورة لـ"جونيور"، مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها "أنا حامل"، الأمر الذي اعتبره الموقع العربي بمثابة الإعلان عن "الحمل"، ما دفع جونيور للسخرية.

ونفى جونيور هذه الشائعة، بطريقة ساخرة، خاصة وأن الأمر يستحيل حدوثه، مع اختلاف الطبيعة البيولوجية والتكوين الجسماني بين الرجل والمرأة، ونشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق على الصورة، بعدما أجرى تدخلًا بها من خلال أحد برامج تعديل الصور "فوتوشوب": "لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم"، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة "آه ونص".

كما نشر "جونيور" صورة منذ قليل، مركبة تجمع بين صورتين الأولى لوالده "طارق" طفلا مع والدته الفنانة فاتن حمامة ووالده الفنان عمر الشريف، والثانية له ببطن منتفخة مُعدلة عن طريق أحد برامج الفوتوشوب، وذلك على خاصية "القصص القصيرة"، بموقع "إنستجرام".

وكان جونيور أعلن مشاركته في نوفمبر العام الماضي عبر "إنستجرام" في أحد أشهر الأعمال التليفزيونية في إسرائيل "The Baker and The Beauty".

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.