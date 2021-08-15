عمرو دياب والسقا وشيكو.. النجوم يشوقون الجمهور لحدث لم تُكشف تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حملة دشّنها الكثير من نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، يشوقون من خلالها لحدث لم تُكشف تفاصيله.

الحملة انطلقت بصورة نشرها الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تتضمن عبارة: "بكره الساعة 12 الضهر بتوقيت القاهرة.. استعدوا".

وما فعله الهضبة، قام به عدد من نجوم الفن، وبينهم: هشام ماجد، أحمد السقا، شيكو، أحمد رزق، وعمرو يوسف وغيرهم.

وأعلن النجم عمرو دياب قبل أيام، عن إطلاق خط أزياء خاص به في جميع أنحاء العالم يحمل اسم "34"، وذلك بعدما طرح في فبراير الماضي، عطره "Amr Diab Eau de Parfum 34" وروج له في كليب أغنية "وأنا معاك".