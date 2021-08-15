نوال الزغبي بعد انفجار عكار: لبنان بحاجة لانتداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن حزنها الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان.

وكتبت نوال، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان.. يا بلا ضمير ووجدان.. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال أنتوا تكونوا عالكراسي".

أضافت: "لبنان بحاجة لانتداب.. يخلصنا من هالمجرمين اللي حاكمينا".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.