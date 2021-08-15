حماقي يتخطى 4 ملايين مشاهدة بـ"لو هتسيب" في أقل من 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

يواصل النجم محمد حماقي، تصدر قائمة التريند بموقع "يوتيوب" في مصر، بتحقيق أغنيته "لو هتسيب" لنحو 4 ملايين مشاهدة في أقل من 3 أيام من طرح الأغنية عبر قناته.

وطرح حماقي أغنية "لو هتسيب" مساء يوم الخميس الماضي، ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني".

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكساج وفواصل موسيقية أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تأليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى أصلان، تسجيل مهندس محمد عدس، وتنفيذ الرسوم نادي استوديو، رسوم: محمد مصطفى، أحمد نادي، ياسر حافظ، وتحريك Msly وياسر حافظ، وإخراج أحمد نادي.

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.