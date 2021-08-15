"أنا رجعت من الموت".. ألفت عمر تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

وكتبت ألفت منشورًا، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "أحب أطمن كل الناس اللي بتسأل عليا انا رجعت من الموت بعد ما اخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ربنا كتبلي النجاة كان قبلها بأسبوع بأخذ أدوية عالية جدا في التركيز كلها مضادات حيوية وماجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد".

وأضافت: "الحمد لله أنا أحسن كتير من الأول إن شاء الله تكمل على خير، شكرا جدا لدعواتكم الجميلة اكيد ربنا استجاب منكم".

وأعلنت الفنانة ألفت عمر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام.

ونشرت ألفت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا، قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.. دعواتكم".

ومن جانب آخر، شاركت ألفت عمر في مسلسل "زي القمر"، بطولة النجمة إلهام شاهين، والنجمة ليلى علوي، جومانا مراد، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، ومن إخراج حسام علي.