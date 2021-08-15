فن ومشاهير

أمل حجازي عن أوضاع لبنان: "هل من مغيث"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن حزنها الشديد بسبب الظروف التي تمر بها بلدها لبنان.

ونشرت أمل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها: "شعب يستغيث".

وعلقت أمل على الصورة: "هل من مغيث، لبنان يحتضر".

ويعيش الشعب اللبناني ظروفًا قاسية إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة؛ ما أدى إلى تراجع مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية، وعليه انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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