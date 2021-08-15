حمو بيكا يكشف حقيقة عدم التزامه بإحياء حفل في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا، حقيقة عدم التزامه بإحياء حفل في ليبيا.

ونشر بيكا، علم ليبيا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "توضيح هام جداً لأهلي وجمهوري العظيم في ليبيا، بخصوص الإشاعات اللي بتقول إن حمو بيكا أخد عربون لعمل حفلة في أراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تليفونه.. الكلام ده غلط جداً ومحصلش، والكلام ده كله إشاعة".

أضاف: "أولاً حمو بيكا مش بيتعامل مع أي منسق حفلات سواء في مصر أو في خارج مصر.. والتعامل بيبقى من خلال مديرين الأعمال مصطفى دولسيكا ومحمد حلمي".

واصل: "ثانياً أنا معنديش أي حفلات في ليبيا ولا قريب ولا في وقت فات، وكل الكلام اللي اتقال ده كله إشاعات هدفها التحريض بين النجم حمو بيكا وجمهوره في ليبيا".

تابع: "ثالثاً حمو بيكا يعشق أراضي ليبيا وجمهورها، فهم سببا من أسباب نجاحه.. وإن حمو بيكا معظم أغانيه لدولة ليبيا الشقيقة وجماهيرها".

استكمل: "أي تفاصيل عن أي حفلة سواء في مصر أو خارج مصر

هتنزل هنا على صفحتنا الرسمية.. وياريت أي حد من جمهوري العزيز ميسمعش لأي إشاعات هدفها التحريض مش أكتر".

اختتم: "متنسوش.. ليبيا دي أرض الحرب.. سيطرة شرق وغرب.. تحياتي لأهلي في ليبيا".

ويشارك حمو بيكا حاليا كضيف شرف في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بالساحل الشمالي، مع النجوم: أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.