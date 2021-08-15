هالة صدقي تكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 03:50 مساءً - حرصت الفنانة ” هالة صدقي ” على توضيح معلومة تناقلتها بعض المواقع بأن أصولها أصول فلسطينية .
حيث أكدت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام أنها انتمائها لأي بلد عربي يشرفها ولكن ما تم تداوله هو معلومات خاطئة .
فكتبت في منشورها قائلة : ” انتشر البوست ده من مدة ونزل على مواقع كتيرة ولكن للتوضيح أنا يشرفني إني أكون من أي بلد عربي ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية ” .
وتابعت هالة صدقي : ” وأصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد .. صعيدية أصلي وافتخر ” .
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