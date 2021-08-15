شاهد.. رانيا يوسف تخطف الانظار بوصلة رقص على انغام روبي

كتب امير فتحي في الأحد 15 أغسطس 2021 02:44 مساءً - خطفت الفناة المصرية رانيا يوسف الانظار بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا يوسف، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تتمايل مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي .

وكانت الفنانة المصرية روبيقد أحيت حفلا جديدا في الساحل الشمالي في مصر بحضور عدد كبير من الجمهور حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل ظهرت في احداها وهي ترقص مع الراقصة جوهرة.

وغنت روبى، عدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة، منها انت عارف ليه، ليه بيدارى، يالرموش، قلبى بلاستيك، حتة تانية، وعدد من الأغانى الأخرى.