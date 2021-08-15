لقاء سويدان تكشف ملامح دورها في مسرحية "سيد درويش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن ملامح شخصية "جليلة العالمة" التي تقدمها في مسرحية "سيد درويش".

وقالت لقاء سويدان في تصريحات أوردتها صحيفة "الوطن" المصرية، إنها أحبت شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش، مضيفة: "أنا حبيت هذه الشخصية جدًا وعملت لها روح حلوة وإنها تكون خفيفة الظل والحركة ترقص وتغني على المسرح، وقرأت كثيرًا عن جليلة وتبين لى أنها لقبت بـ(جليلة شعللة) التي تدخل الأفراح لإحياءها و(تشعللها).

وتابعت: "استقيت معلوماتي عن الشخصية من التاريخ ولم أشاهد فيلم سيد درويش، حتى لا أتأثر بالفنانة الكبيرة هند رستم التي قدمت شخصية جليلة بالفيلم، وذلك حتى لا يتم وضعي في مقارنة معها".

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" تحكى قصة صعود ومعاناة الفنان الراحل سيد درويش وعشقه للغناء والتلحين وسفره إلى سوريا وعودته مرة أخرى لمصر حتى وفاته المفاجئة وهو في الثلاثينيات من عمره، من خلال عمل غنائي استعراضي، من بطولة: ميدو عادل، ولقاء سويدان، وسيد جبر، ورشا سامي، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.