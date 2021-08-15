شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها الأخير.. الفنانة المعتزلة نسرين فى 10 صور بين الماضى والحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإطلالة بسيطة وملامح رقيقة زينها الحجاب طلت الفنانة المعتزلة نسرين على جمهورها بعد سنوات من اعتزالها الفن وابتعادها تمامًا عن الأضواء، واستطاعت ان تخطف الأنظار من خلال صورة جمعتها بزوجها الفنان محسن محيى الدين تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما دفع الجمهور للمقارنة بين ملامحها سابقا وحاليا، ومن هذا المنطلق ننشر لها عددًا من الصور بين الماضي والحاضر.

الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل في عام 1991 وذلك بعد أعلن زوجها الممثل محسن محيى الدين اعتزاله وارتدت الحجاب، وذلك بعد مشوار امتد حوالي 20 عاما،قدمت خلاله عدد من الأفلام السينمائية أبرزها "الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك، بديعة ماصبني"،