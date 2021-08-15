شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة فؤاد أحمد.. برع فى أدوار الشر ولم ينل حقه من الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد أن تسمع صوته الأجش الرخيم دون أن تنظر للتلفاز تتعرف أذنك عليه، فبرغم أن اسمه لا يعرفه الكثيرون إلا أن ملامحه محفورة فى وجدان الكثير هو الفنان الراحل فؤاد أحمد الذى يحل اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس ذكرى وفاته، صاحب موهبة كبيرة وأداء عظيم قدم العديد من الأدوار المتنوعة التى نجح فيها نجاحًا كبيرًا.

فؤاد أحمد موهبة كبيرة لم تنل حقها فى الفن، فبالرغم من أنه برع فى أدوار الشر إلا أنه لم يحصل على الشهرة التى حصل عليها أصحاب تلك الأدوار، وبرغم من براعته فى تلك الأدوار إلا أن المقربون منه كانوا يؤكدون طيبة قلبه وشهامته مع أصدقائه وعرف فؤاد فى وسط أصدقائه بأنه صاحب ثقافة كبيرة وواسعة لدرجة أنهم كانوا يلجأون له لمعرفة أو معلومة.

كان يعيش الشخصية بكل تفاصيلها وبدقة متناهية حتى أنه رفض لبس الباروكة فى شخصية هامان التى قدمها فى مسلسل محمد رسول الله وكان يدهن وجهه بالدكو وبعد التصوير يقوم بالإغتسال بالبنزين ومع التكرار أدى ذلك لسد مسام رأسه ما جعل الدم لم يصل لعينه ففقد بصره، ولم يعوض عن ذلك أبدًا بل عاش طيلة عشرين عامًا لا فاقد للنظر حتى توفاه الله.

من أهم أعمال فؤاد أحمد ، فيلم نحب عيشة الحرية، أصدقاء الشيطان، نواعم، المشبوه، البؤساء، ومن المسلسلات السيرة الهلالية، لا إله إلا الله، كروان، جحا المصرى، جمهورية زفتى، ومن المسرحيات عبده يتحدى رمبو، يانا ياهو، عشان خاطر عيونك، طار فوق عش المجرمين، كلام فارغ.