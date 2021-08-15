شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى مولد الراحل ملحم بركات تعرف على أهم 10 محطات بمشواه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الوسط الفني اللبناني والعربى بمولد الفنان الملحن والمطرب الراحل اللبناني الشهير ملحم بركات الذي رحل عن دنيانا عام 2016، بعد أن قدم مسيرة فنية زاخرة بالأعمال التي تجمع ما بين الأصالة والتطوير والتجدد و"الخليج 365" يرصد أهم محطات مر بها في مشواره الفني .

1.ملحم بركات (الموسيقار) مطرب وملحن وممثل لبناني، ولد عام 1942 في قرية كفر شيما بضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، لأسرة متوسطة الحال حيث كان والده يعمل بالنجارة، درس الموسيقي في المعهد الوطني للموسيقى "الكونسرفتوار".

2.تزوج "ملحم بركات" عده مرات منها السيدة "سعاد فغالي" شقيقة المطربة صباح، والسيدة "رندا عازار" التي أنجب منها أولاده "مجد" و"وعد و"غنوه"، كما تزوج من السيدة "مي حريري" التي أنجبت له ولد يدعي "ملحم جونيور".

3.ورث "ملحم بركات" حب الفن والموسيقى من والده الذي مارس الفن كهواية وتعلم منه العزف على العود، حيث كان يدندن وسط أصدقاؤه في البلدة حتى أُطلق علية لقب "مطرب الضيعة"، كما قام بتلحين بعض الكلمات من أحد الجرائد اليومية والتي قام بغنائها في إحدى المناسبات المدرسية.

4.في مطلع شبابه طلب ملحم من والده ان يسمح له بدراسة الموسيقى، فكان جواب الأب: "هناك عبد الوهاب في الساحة وتريد ان تصبح فنانًا؟!" ومع ذلك ترك ملحم المدرسة وكان في السادسة عشرة من عمره عام 1960 وقرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، فانتسب إليه، دون معرفة أبيه، فكان يخبئ كتب المعهد في كيس ورقي يخفيه أمام مدخل منزله، إلى أن اكتشف والده الأمر الذي عاد وقبل الأمر نظرًا لإصرار ابنه وموهبته الواعدة.

5.درس ملحم النظريات الموسيقيّة والصولفاج والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدّة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى (الكونسرفاتوار)، وكان من بين أساتذته، سليم الحلو وزكي ناصيف وتوفيق الباشا.

6.وترك المعهد قبل إكمال دراسته، فنصحه فيلمون بأن يتوجه الى مسرح الرحابنة وهكذا كان. فقد تعرّف إلى ابن بلدته الفنان عصام رجي، الذي سمع عنه الكثير، فانضم بواسطته إلى فرقة الأخوين رحباني.

7.لكنّه بعد أربعة أعوام، في عام 1968 تركهما لكي يشقّ طريقه الفنيّة ويبني شخصيّته الموسيقيّة الطربية والتلحينيّة المتميّزة لما يمتلكه من موهبة في هذين المجالين.

8.في عام 1966 في الثانية والعشرين من عمره شقّ ملحم طريقه في مشوار فني طويل تعليمًا ولحنًا وغناء ومسرحيات. فقد درّس العزف على العود، واشترك في الغناء في فرقة الرحابنة في عدد من مسرحياتهم الغنائية وقام ببطولة مسرحية "الربيع السابع".

9.وبدأ مسيرته التلحينيّة لعدد كبير من المطربين، نذكر منهم: وديع الصافي، صباح، سميرة توفيق، ماجدة الرومي، وليد توفيق، بسكال صقر، ربيع الخولي، أحمد دوغان، ميشلين خليفة، إلخ.

10.وكانت أولى ألحانه، "بلغي كل مواعيدي" (ثنائي بينه وبين جورجيت صايغ)، ثم ألحان مسرحية "حلوة كتير" للمطربة صباح، ومن بينها: "المجوز ألله يزيدو"، و"صادفني كحيل العين"، و"ليش لهلق سهرانين". أول عمل مسرحي قام ببطولته كان مسرحية "الأميرة زمرد"

ومن ثمّ "الربيع السابع" مع الأخوين رحباني، وبعد ذلك مسرحية "ومشيت بطريقي". وخاض غمار السينما وقام ببطولة فيلم "حبي لا يموت" مع النجمة هلا عون.

كما أحيا وما زال يحيي الحفلات فوق المسارح العربية والعالمية في فرنسا، وأمريكا، وأستراليا، وكندا، وقرطاج (تونس) وجرش (الأردن)، وغيرها من البلدان.

عندما لحّن أغنية "أبوكي مين يا صبيّه" للفنان وليد توفيق، كرّت بعدها السبحة وانطلقت شهرته من جديد، فقدّم: "علواه يا ليلى"، "عود يا حبيب الروح"، "يا لايمة ليش الملام"، "على بابي واقف قمرين"، إلخ.