شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا: اللي بيحصل في لبنان فوق طاقة الكل ولازم ينتهى فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن معاناة الشعب اللبناني وعدم وجود خدمات لديهم ونقصها، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قلبي مع لبنان وأهل لبنان أنا كنت هناك بصور لأكثر من شهر، وشوفت بعيني حالهم اللي يصعب علي الكافر، ومع ذلك يخدموك بعنيهم ودائما ذوق بس اللي بيحصل ده فوق طاقة الكل، ولازم ينتهى فورًا سيبوا لبنان الجميلة تعيش".



شيرين رضا

كانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد من المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثا عرضيا أم بفعل فاعل.

يشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية الصادر مساء الأربعاء الماضي.

شنت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.