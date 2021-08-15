شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يوضح حقيقة إلغاء حفله في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا، ما تردد عن عدم التزامه بإحياء حفل كان قد اتفق عليه في ليبيا، لافتا إلى أنه لم يحصل على أي أموال للغناء في ليبيا كما يتردد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "توضيح مهم جدًا لأهلي وجمهوري العظيم في ليبيا بخصوص الشائعات اللي بتقول إن "حمو بيكا" أخد عربون لعمل حفلة في أراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تليفونه.. الكلام ده غلط جدًا ومحصلش والكلام ده كله شائعة".

وتابع: "اولاً حمو بيكا مش بيتعامل مع أي منسق حفلات سواء في مصر أو في خارج مصر .. والتعامل بيبقي من خلال مديرين الأعمال، ثانياً أنا معنديش أي حفلات في ليبيا ولا قريب ولا في وقت فات"، مضيفًا: "وكل الكلام اللي اتقال ده كله شائعات هدفها التحريض بين حمو بيكا وجمهوره في ليبيا".



حمو بيكا

وأختتم كلامه قائلا: "ثالثاً حمو بيكا يعشق أراضي ليبيا وجمهورها فهما سبب من أسباب نجاحه وإن حمو بيكا معظم أغانيه لدولة ليبيا الشقيقه وجماهيرها.. وياريت أي حد من جمهوري العزيز ميسمعش لأي شائعات هدفها التحريض مش اكتر.. ومتنسوش.. ليبيا دي أرض الحرب.. سيطرة شرق وغرب تحياتي لأهلي في ليبيا".

فى سياق مختلف يظهر حمو كضيف شرف في مسرحية " شمسية وأربع كراسى" وتعرض المسرحية على مسرح الساحل، ويقدم النجم أشرف عبد الباقى أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل ، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن "توتا"، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.