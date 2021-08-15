شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة.. مسيرة قصيرة فى الفن وجدل مستمر خارجه بزواج وطلاق واعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يلاحق اسم الفنانة حلا شيحة إثارة الجدل والانتقادات، رغم أنها حققت النجومية من خلال أعمال قليلة قدمتها خلال مسيرتها، إلا أن حياتها الشخصية كانت شغلت الكثيرين وكانت السبب في تعرضها للعديد من الأزمات المتتالية، خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد عودتها للتمثيل بعد فترة اعتزال دامت ما يزيد على 10 سنوات.

وبالمقارنة بين عدد الأعمال السينمائية التي قدمتها الفنانة حلا شيحة وحجم الأزمات الشخصية التي مرت بها، يكون نصيب الأزمات أكبر بكثير، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية حوالي 11 فيلمًا استطاعت من خلالهم أن ثبت حضورها بين أبناء جيلها وتصنع النجومية، وهم "ليه خلتني أحبك، غاوي حب، السلم والثعبان، سحر العيون، اللمبي، أريد خلعا، عريس من جهة أمنية، تايه في أمريكا، كامل الأوصاف، مش أنا".

أما بالنسبة لأزماتها التي لم يكن الفن يومًا سببًا فيها، وجاء معظمها بسبب حياتها الشخصية، والتي بدأت تظهر أوضح مع عودة حلا شيحة للفن بعد غياب 12 عامًا، وأثارت الجدل بقرار عودتها للساحة الفنية مرة أخرى في أغسطس 2018 وخلعها النقاب أولا ثم الحجاب وظهرت بشعرها، ومع الوقت أصبحت من الفنانات النشيطة التى تشارك جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى لحظاتها اليومية والفنية، وعادت للتمثيل مرة أخرى بالفعل.

ثم تعرضت في عام 2020، للعديد من الانتقاضات بسبب إجرائها لعملية تجميل في وجهها، وهو ما ظهر بشكل واضح أثناء مشاركتها فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، لتعرب بعد ذلك عن ندمها على إجراء عملية التجميل.

وجددت إثارة الجدل من خلال زواجها من الداعية معز مسعود، وظهرت أثناء عقد القران مرتدية "طرحة" لتختفى بعدها لفترة ما، وبعد ذلك ألغت متابعتها للنجمان تامر حسنى ومحمد رمضان، لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بما تفعله بين الحين والآخر.