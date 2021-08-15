شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا ترعى مهرجان العلمين الصيفي الثاني لعام 2021 بمشاركة نجوم الغناء وأشهر الفرق الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معتز عبد الرحمن : نفخر بما تم إنجازه في العلمين الجديدة ونسعى لإقامة المزيد من الفعاليات التي تنشر أجواء البهجة والسعادة

أعلنت شركة كوكاكولا عن رعايتها لمهرجان العلمين الصيفي الثاني الذي أنطلقت فعالياته في الـ 21 من يوليو وتستمر حتى الـ 3 من سبتمبر 2021.

وتأتي رعاية كوكاكولا للفعاليات في إطار دعمها المتواصل للفعاليات الموسيقية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير من جميع الأعمار وخاصة الشباب، حيث يقام المهرجان هذا العام في مدينة العلمين الجديدة على مدار ستة أسابيع ويستضيف مجموعة متنوعة من الفرق الموسيقية و نجوم الغناء مثل تامر حسني، عمر خيرت، وائل جسار، ويجز، روبي، محمود العسيلي، فريق كاريوكي وغيرهم الكثير.

وتثمن كوكاكولا الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير مدينة العلمين الجديدة والتي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 كواحدة من كبرى المشروعات القومية في مصر، ولتصبح واحدة من أكثر الوجهات جذبًا على ساحل البحر المتوسط للسياحة المحلية والدولية بالإضافة إلى أنها تعد مقرا صيفيًا لعقد الإجتماعات الرسمية لكبار المسئولين.

ومن جانبه، أعرب معتز عبد الرحمن، مديرعام كوكاكولا مصرعن سعادته برعاية الفاعلية قائلاً ’’نفخر بوجود مدينة بهذه الإمكانيات ومستوى الخدمات عالي الجودة وسنعمل مستقبلا على تعزيز التعاون مع هذه المدينة الواعدة لتنظيم المزيد من الفعاليات الهامة التي تسهم في نشر أجواء البهجة والسعادة بين الناس’’ .

والجدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تمثل المستقبل الجديدة لمصرعلى ساحل البحر المتوسط، حيث تشهد تحولاً هاما سيجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية والمراكز الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات السياحة، المهرجانات الموسيقية والفعاليات الشبابية والرياضية المختلفة .

وتبعد مدينة العلمين الجديدة مسافة 55 كيلومترًا عن مطار العلمين الدولي و85 كيلومترًا عن مطار برج العرب الدولي، ومن المخطط أن تقام المدينة على مساحة 48000 فدان بحيث تسع 3 مليون شخص بنهاية المرحلة الأولى لبنائها.