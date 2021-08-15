شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة لـ ملحم بركات فى ذكرى ميلاده.. أحدها شريهان والزعيم يرقصان معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى السادسة والسبعين لميلاد عملاق من عمالقة الفن في لبنان والوطن العربي، وهو الموسيقار ملحم بركات، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 15 أغسطس عام 1945، والذي حمل راية الأغنية اللبنانية، وتوفي عن عمر يناهر 71 عامًا بعد صراع مع المرض.

ويعد ملحم بركات، واحدًا من أشهر الملحنين فى الوطن العربى، وتميز من خلال ألحانه، بعد أن مزج من خلالها أسلوبه بين الطرب الأصيل وألحان عصره، وكانت تجمعه علاقات صداقة كثيرة بعدد من نجوم الفن بالوطن العربي، والتي ظهرت في عدد من الصور النادرة منهم ما جمعته بالنجمة شيريهان والزعيم عادل إمام.



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ملحم بركات.. نشأ وتربى منذ طفولته على سماع الأغانى الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم، وشب على ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعندما قرر الالتحاق بمعهد الموسيقى رفض والده تمامًا، لكنه فى النهاية وافق بعد محاولات إقناع وإصرار من ابنه.



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ملحم بركات بدأ مسيرته الفنية بالتلحين لعدد كبير من المطربين، منهم وديع الصافى، صباح، سميرة توفيق، ماجدة الرومى، وليد توفيق، بسكال صقر، ربيع الخولى، أحمد دوغان، ميشلين خليفة، وكان أول ألحانه لكلمات أغنية "بلغى كل مواعيدى" التى غناها مع جورجيت صايغ، ثم قدم ألحان مسرحية "حلوة كتير" للمطربة صباح، ومن بينها: "المجوز الله يزيدو"، و"صادفنى كحيل العين"، و"ليش لهلق سهرانين".



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ويعتبر بركات واحدًا من أقوى الأصوات فى لبنان، وأحد الفنانين المتأثرين بألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتمكن بركات من وضع لمسته الخاصة على الأعمال الموسيقية العربية خلال فترة الثمانينيات، من بينها "كبوش التوتى" و"وحدى أنا"، تجاوزت شهرته حدود بلاده لتصل إلى العالم العربى وأستراليا وأمريكا الجنوبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.



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