شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان محكى القعة بحضور وزيرة الثقافة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم الأحد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا والذى يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 31 حفلا متنوعًا تقام تحت إشراف البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر وتتواصل على مدار 16 يوما.





تبدأ مراسم حفل الافتتاح علي مسرح المحكي الذي يتميز بشباب المبدعين في مختلف مجالات الموسيقي بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة حيث تقدم مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الأربعة لـ ڤيڤالدي ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمة تعلن خلالها اطلاق الفعاليات بعدها تكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزه مدين، الاعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد.

ثم يقدم المهرجان أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح ويختتم حفل الافتتاح ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب بمصاحبة أوركسترا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلتة حيث يقدمان مجموعة من أعمالها الخاصة منها العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة.





يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبنائه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.