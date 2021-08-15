شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد لزوجها: "ألطف رجل".. وأحمد فهمى يرد: "أطيب واحدة فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت النجمة هنا الزاهد، في وصلة غزل مع زوجها النجم أحمد فهمى، حيث نشرت صورة له عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "ألطف رجل في العالم شكرًا لأنك أفضل صديق ليا"، ثم نشر أحمد نفس الصورة وكتب عليها قائلا: "انتى أطيب واحدة في العالم".



أحمد فهمى و هنا الزاهد

ويعرض حاليًا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

ويعرض فى السينمات حاليًا بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، "وديدو" بطولة كريم فهمى.