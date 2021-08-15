شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد هدى سلطان الـ96.. أبرز أعمالها وزواج 15 عامًا من وحش الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ15 من أغسطس ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هدى سلطان، والتي يمر اليوم 96 عامًا على ميلاد الفنانة الكبيرة بعدما أثرت الحياة الفنية بأعمال عديدة تألقت خلال أدوارها ما بين السينما والدراما التليفزيونية بأدوار مميزة تميزت فيها بموهبتها الكبيرة واجادتها لكافة الألوان التمثيلية.

هدى سلطان وفريد شوقى

الفنانة هدى سلطان، والتي كونت ثنائى من أبرز ثنائيات الوسط الفني أثناء زواجها من النجم الراحل فريد شوقى، طيلة سنوات زواجهما قبل الانفصال، وقد وصلت زيجتهما إلى 15 عامًا، قاما فيها بلعب بطولة العديد من الأفلام استغلا فيها جماهيريتهما الكبيرة، إلا أن نجوميتها لم تبدأ بسهولة وإنما بدأت رحلتها الفنية بصعوبة شديدة بعدما اصطدمت برفض العائلة فكرة عملها بمجال التمثيل.



هدى سلطان وفريد شوقى



هدى سلطان وفريد شوقى

أشهر افلام هدى سلطان

من أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة هدى سلطان "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان" (1958).

كما مثلت كذلك في "وداعا بونابرت" و"الابن الضال" مع المخرج يوسف شاهين، وفي "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.



هدى سلطان

هدى سلطان والدراما

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى".