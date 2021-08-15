شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تنتقد أحمد زاهر: لو فتحت الحنفية هلاقيك أنت وبنتك.. والفنان: الغى متابعتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض عدد كبير من الفنانين للتنمر والانتقاد من قبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرد بعضهم بشكل غاضب والآخر يختار الرد بعقلانية، فيما يختار فريق ثالث الرد الساخر، وكان آخرهم النجم أحمد زاهر بعدما انتقدته أحد متابعاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، لكثرة ظهوره وذلك بعد نشره لجلسة تصوير جديدة له علي البحر خلال قضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي.



احمد زاهر





وتفاجأ زاهر بعد نشره مجموعة صور له وقت الغروب، مصحوبة بتعليق: "غروب الشمس أجمل شيء في الكون"، لترد عليه متابعة تدعي ابتسام قائلة: "أنا حاسة إنى لو فتحت الحنفية هيطلعلى أحمد زاهر وليلى بنته"، ليرد عليها زاهر غاضبًا: "خلاص ما تفتحيش الحنفية وياريت تلغي متابعتي الأول".



رد زاهر عي احد متابعيه

من ناحية أخرى بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ورا كل باب"، والتى تحمل عنوان "كدبة كبيرة" للمخرج سميح النقاش داخل ديكور خاص بالعمل، والعمل يشارك فيه مجموعة من النجوم منهم الفنان عماد رشاد، وآخرون من النجوم، والديكور يتضمن مشاهد داخل قسم شرطة ونيابة.





يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 حكايات من مسلسل "ورا كل باب" حتى الآن هم "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، و"يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.