شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تستغيث لإنقاذ ضحايا انفجار عكار.. ونانسي عجرم: كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادت النجمة اللبنانية مايا دياب الدول المجاورة للبنان بالمساعدة فى نقل الجرحي وضحايا انفجار عكار، الذي أسفر مقتل 22 شخصًا وإصابة 79 آخرين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان.

وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "أرجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه".

وتابعت: "يا رب، الفاجعة كبيرة بعكار عدد الضحايا كتير كبير والمصابين بحاجة لدم وأدوية في المستشفيات لبنان يحتضر".



مايا دياب

أما النجمة نانسي عجرم كتبت عبر حسابها: "انفجار عكار كارثة ومجزرة بتبكّي الحجر، لا كلام بعبّر ولا أي شي بيوصف أو بعوّض رحمتك يا رب"، متابعة: "ما عم بستوعب حجم معاناة عناصر الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني قدّي عم يتحمّلوا ويقضّوا! مننحني قدام جهودكن وتضحياتكن".



نانسي عجرم

فيما عبرت النجمة إليسا عن غضبها قائلة :"يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير،انخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون ،دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو ،الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن".