شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان سراييفو يمنح "قلب سراييفو الفخري" للسينمائي فيم فيندرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم السينمائي الألماني فيم فيندرز جائزة "قلب سراييفو الفخري" وهى جائزة خاصة يقدّمها مهرجان سراييفو في العاصمة البوسنية تقديرًا "للإسهامات القيّمة" في الفن السابع.



المخرج فيم فيندرز

ومنح المخرج الألماني المخضرم هذا التكريم خلال حفل افتتاح المهرجان المنعقد في الفترة ما بين 13 و20 أغسطس بحضور الجمهور، بعد نسخة افتراضية سنة 2020 بسبب الوباء.

وقال مدير المهرجان ميرساد بوريفاترا خلال تسليم الجائزة "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكرّم إحدى الشخصيات المحورية في صناعة السينما العالمية".

وقد سبق للمخرج الحائز جائزة السعفة الذهبية في كان سنة 1994 عن فيلم "باريس، تكساس" أن قدّم في مهرجان سراييفو وثائقيًا عن الراقصة الألمانية بينا باوش سنة 2011.

وهو عاد إلى المهرجان بعد 10 سنوات مرتدياً قميصاً رمادي اللون عليه رسم "قلب"، وهو رمز المهرجان.

وقال السينمائي الذي يحتفي السبت بعيد ميلاده الـ76 "كنت هنا قبل 10 سنوات في عام 2011 ومازلت أرتدي هذا القميص بفخر والآن أذهب ومعي قلب حقيقي، على أمل العودة في 2031".

وسيشاهد للجمهور مجموعة من أفلام المخرج في هذه الدورة من المهرجان، أبرزها نسخة مرمّمة من "ذي مليون دولار هوتل" الحائز جائزة الدبّ الفضي في مهرجان برلين السينمائي سنة 2000.

ويعدّ مهرجان سراييفو السينمائي الذي بدأ كـعمل مقاومة فيما كانت العاصمة البوسنية تحت الحصار خلال الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، من أبرز الفعاليات السينمائية في جنوب شرق أوروبا.

وهو يركّز خصوصًا على الترويج لأفلام منتجة في المنطقة وعلى مرّ السنوات، استطاع جذب نجوم أبرزهم روبرت دي نيرو وأنجيلينا جولي وبراد بيت، فضلاً عن إيزابيل أوبير وأليخادرو جونزاليس إينياريتو.

وتتنافس هذه السنة 10 أعمال طويلة على جائزة أفضل فيلم، كما أُطلق المهرجان بعرض آخر أفلام المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الحائز أوسكار بعنوان "نوت سو فرندلي نايبرهود آفير" في نحو 15 سينما بالتزامن، من بينها شاشات في الهواء الطلق.