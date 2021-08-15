شيرين رضا بعد انفجار عكار: حال أهل لبنان يصعب على الكافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن حزنها الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان.

وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "قلبي مع لبنان وأهل لبنان.. أنا كنت هناك بصور لأكتر من شهر، وشوفت بعيني حالهم، اللي يصعب على الكافر، ومع ذلك يخدموك بعنيهم ودايما ذوق.. بس اللي بيحصل ده فوق طاقة الكل، ولازم ينتهي فورًا.. سيبوا لبنان الجميلة تعيش".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.