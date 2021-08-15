إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "خديجة" بالتزامن مع الإعلان عن عرضه في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق المخرج مراد مصطفى بوستر فيلمه القصير خديجة، وذلك استعدادًا للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ستُقام في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر 2021.

وقال المخرج مراد مصطفى "فخور بإنجازي 3 أفلام في سنة ونصف، وأيضًا بمشاركتي الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، ليصبح بمقدور شريحة أكبر من الجمهور مشاهدة الضغط الاجتماعي الذي تناولته في تمر حنة وما لا نعرفه عن مريم من قبل وخديجة ثالثهما". وتابع مراد "الأفلام أبطالها أمهات بأعمار وجنسيات مختلفة، يكشفن لنا عن العنف المجتمعي من خلال أحداث ومواقف يقعن بها، ولا أحاول تقديم رسالة معينة أو قول شيئًا ما سوى الرصد والحكي والتساؤل، ويمكنني الوصول إليهم من خلال صناعة الأفلام".

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في ال ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الاجواء المحيطة.

وقد تعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويعتبر فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة La Belle Affairs Productions، وتتولي الشركة الإيطالية لايتس اون توزيع الفيلم، ويقوم ببطولة خديجة "ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح ، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.