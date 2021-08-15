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وفاة شقيقة الفنان مصطفى عباس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن الفنان مصطفى عباس، وفاة شقيقته الكبرى فاطمة عباس.

وكتب عباس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله، توفيت لله تعالى أختي الكبيرة وروح قلبي الغالية الحاجة فاطمة عباس".

أضاف: "مكنش نفسي يجي اليوم ده وأنا عايش، هتوحشيني أوي يا أطيب خلق الله".

يذكر أن أخر أعمال مصطفى عباس مسلسل "كوفيد 25" مع النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وإيناس كامل وغيرهم.

المسلسل عُرض في رمضان الماضي، من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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