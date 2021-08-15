وفاة شقيقة الفنان مصطفى عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن الفنان مصطفى عباس، وفاة شقيقته الكبرى فاطمة عباس.

وكتب عباس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء لله، توفيت لله تعالى أختي الكبيرة وروح قلبي الغالية الحاجة فاطمة عباس".

أضاف: "مكنش نفسي يجي اليوم ده وأنا عايش، هتوحشيني أوي يا أطيب خلق الله".

يذكر أن أخر أعمال مصطفى عباس مسلسل "كوفيد 25" مع النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وإيناس كامل وغيرهم.

المسلسل عُرض في رمضان الماضي، من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال.