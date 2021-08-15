هيفاء وهبي عن انفجار عكار: الله يصبر الشعب اللبناني بهذه المرحلة الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد ةالفتاح العجمي:

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن حزنها الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ما بيستاهل لبنان لي عم بصير في! بكفي موت وقهر، الله يشفي جرحى التليل عكار، ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بهذه المرحلة الصعبة".

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.