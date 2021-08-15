شاهد.. جماهير سان جيرمان تستقبل ميسي بـ”التصفيق” ومبابي بـ”صفير استهجان”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

استقبلت جماهير باريس سان جيرمان نجم الفريق كيليان مبابي بما بدا صفير استهجان عند دخوله ملعب حديقة الأمراء، السبت.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بعض جماهير النادي الباريسي أبدت غضبها من مبابي، واستقبلته بصفير استهجان عند دخول اللاعبين للملعب بسبب تردده في تجديد عقده.

وجاء رد الفعل غير المتوقع من الجماهير من المدرجات قبل تقديم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ما جعل الوضع في الملعب متوترا، بحسب الصحيفة.

قدم باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، نجومه الجدد وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس قبيل مواجهة ستراسبورغ في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي والتي انتهت لصالح فريق العاصمة بنتيجة 4-2 على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وقوبل دخول ميسي إلى الملعب بعاصفة من الهتافات باسم النجم الأرجنتيني (34 عاما) القادم من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

واتجهت الأنظار إلى ملعب “بارك دي برينس” الذي أصبح مسرح النجوم بإمتياز بعد انضمام ميسي، فأصبح الفريق يعجّ بالأسماء الكبيرة مع وجود البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.