لأفضل فيلم بمهرجان لوكارنو .. المخرج الإندونيسي إدوين يفوز بفهد "لوكارنو" الذهبي

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

فاز المخرج الإندونيسي إدوين بجائزة الفهد الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا عن عمله "فنجنس إيز ماين، آل أذرز باي كاش".



ويرسم الفيلم صورة فكاهية لشاب عنيف يقع في حب امرأة بعد قتالها.

وكان إدوين الذي يعرّف عن نفسه باسمه الأول من دون الشهرة، عاد إلى جاكرتا قبل حفل توزيع الجوائز، لكنّ المنظمين عرضوا مقطع فيديو قال فيه إن جائزة الفهد الذهبي تشكل "مصدر سعادة" وهي "دعم قوي وعنصر تحفيز".

وقال: "نحن بحاجة إلى هذه الطاقة في هذا الوقت الصعب".

وأشار إدوين إلى أن السينما الإندونيسية لا تزال في بداياتها، كما الحال مع معظم القطاعات السينمائية في دول المنطقة.

وأضاف: "أشعر بالارتباط مع منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها لأننا نتحلى بالروح نفسها إلى حد ما كما نواجه المشكلة عينها في الوقت عينه، كما تعلمون لدينا رقابة ولدينا عنف هنا وهناك".

وتابع المخرج الإندونيسي قائلا: "نحن متحمسون جدا لتطور السينما لدينا".

وفي ختام مهرجان لوكارنو بدورته الرابعة والسبعين، مُنحت جائزة تكريمية للمخرج الإيطالي داريو أرجنتو عن مجمل مسيرته، بما يشمل دوره الرئيسي في فيلم "فورتيكس" للمخرج جاسبار نوي حول زوجين مسنين يعانيان مرض ألزهايمر.