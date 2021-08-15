إياد نصار يعلن اختراق حسابه على “تويتر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان إياد نصار من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، عن اختراق حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

ونشر «نصار» صورة من حسابه بموقع «تويتر»، وقال إن الحساب تم اختراقه وطالب الجمهور بالإبلاغ عن الصفحة.

يذكر أن إياد نصار شارك في بطولة فيلم «موسى»، الذي يعرض في السينمات حالياً، ويشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، ومحمد جمعة، وصلاح عبدالله، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

كما تألق نصار مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” حيث لعب شخصية الضابط الشهيد ” محمد مبروك”.