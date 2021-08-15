بشرى تهدد زوج نيللي كريم: “هيشوف مني أيام خروبية المنبع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية هنأت الفنانة بشرى، صديقتها نيللى كريم، بزواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، متمنية لها حياة زوجية سعيدة وأن يبعد الله عنهما العين.

ونشرت بشرى، صورة للعروسين عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، صحبتها بتعليق: “روحي يا شيخة.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك، ياما شوفتي أيام صعبة وياما استكتروا عليكي السعادة.”

وأكملت مهددة زوج نيللي كريم بشكل ساخر:” ربنا يوفقكم ويبعد عنكم العين، ولو فكر يزعلك هيشوف منى أيام خروبية المنبع”.

بشرى، سبق وهنأت نيللى كريم، بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، معتذرة عن حضورها الحفل بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت بشرى صورة لنيللى كريم من حفل زفافها، عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، صحبتها بتعليق: “مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك ويوفقك، يعز عليا إني مكونش معاكي النهاردة، ما منعنيش إلا الشديد القوي”.