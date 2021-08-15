شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان : قدمت دور العالمة دون ابتذال أو إسفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنان لقاء سويدان عرض مسرحيتها " سيد درويش " بنجاح في موسم جديد بالإسكندرية مجسدة شخصية جليلة العالمة، تلك السيدة التي تزوجت من فنان الشعب سيد درويش، واليوم السابع في لقاء سابق بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حاورها حول مدي التشابه بينها وبين هند رستم في تجسيد الدور، وكيفية تقديمها للدور دون ابتذال أو إسفاف.

لقاء سويدان عن دورها في مسرحية سيد درويش: أنا بعمل جليلة العالمة عن دورها في مسرحية سيد درويش قالت لقاء سويدان : " أنا عاملة جليلة.. دى عالمة وحب سيد درويش الكبير أوى حب حياته ومراته.. وكتب فيها أغانى كتير .. وللأسف سابو بعض.. وده الدور اللى قدمته هند رستم في الفيلم، مضيفة: "جليلة دور مختلف عليا جدا أول مرة أقدمه في المسرح .. أنا عملت استعراضات وغنا .. لكن المرة دى دور عالمة دور في جرأة شوية .. ناس كتير حست انى غيرت جلدى .. قدمت الدور بشياكة ولطافه ومن غير ى ابتذال .. فانا حابه أوى سيد درويش كعرض وحابه أوى فكرة جليلة ".

لقاء سويدان عن الفارق بين السينما والمسرح: الجمهور هو الفرق وعن الفارق بين السينما وخشبة المسرح قالت لقاء سويدان : " الجمهور هو الفرق .. أنا بشوف الناس اللى بحبها وبتحبنى .. الناس اللى ادتنى شهرة وحب بدون ما يعرفونى .. بحس بنفسهم .. فانتى بتاخدى الجايزة بتاعتك في ساعتها .. بتاخدى رد الفعل سواء حلو أو مش حلو في ساعتها .. الجمهور الحقيقى .. ملهاش دعوة بالسوشيال ميديا ولا حد بيتدخل فيها ولا فيها أي لعب .. بيجوا يتصوروا معايا بعض العرض انا ببقى في غاية السعادة .. إحساس مش قادرة أوصفه .. لكن أنا بحس على خشبة المسرح أنى طايره .. فالمسرح بالنسبالى حاجة مهمة جدا.