شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تحتفل بمولد المطرب اللبناني الراحل ملحم بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم محرك البحث جوجل بمولد ملحم بركات الملحن والمطرب اللبناني الشهير الذي رحل عن دنيانا عام 2016 ، بعد أن قدم مسيرة فنية زاخرة بالأعمال التي تجمع ما بين الأصالة والتطوير والتجدد.



ملحم بركات

ملحم بركات مطرب لبناني

والفنان الراحل ملحم بركات لمن لا يعرفه هو ملحن ومطرب لبناني ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، وأضاف ملحم بركات للأغنية العربية المعاصرة بأسلوبه اللحني الخاص وأدائه الفني، وهو من مواليد كفرشيما إحدى ضواحي بيروت الجنوبية ، وظهرت موهبته منذ الصغر حتى أنه، وضع نشيدا لمدرسته وظل يغني في حفلات المدرسة وفى تجمعات العائلة والأصدقاء ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى ودرس الغناء الشرقي والعزف على العود.



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ملحم بركات على خشبة مسرح الأخوين رحباني

حقق ملحم بركات أحد أحلامه ووقف على خشبة مسرح الأخوين رحباني المسرح الذي أخرج المطربة الأبرز في لبنان وأحد أهم المطربين العرب فيروز وتميز ملحم بركات باحساسه العالي وقدراته الصوتية الخاصة ثم عمل مع المسرحي الكبير والملحن اللبناني روميو لحود.

ولحن ملحم بركات لكبار المطربين اللبنانيين مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وصباح إضافة إلى ماجدة الرومي، ومن ألحانه الهامة «المجوز الله يزيدو» و«ليش لهلق سهرانين» اللتان غنتهما صباح و«اعتزلت الغرام» لماجدة الرومي ولملحم بركات أربعة أولاد هم مجد ووعد وغنوة من زوجته الأولى وملحم جونيور من الفنانة مي حريري.

وهاجم ملحم بركات العديد من النجوم اللبنانين بسبب استقرارهم في مصر وغنائهم باللهجة المصرية واتهمهم بالتخلي عن لبنان. وتوفي ملحم بركات عن عمر يناهز 74 عاما في أحد مستشفيات بيروت 28 أكتوبر 2016.